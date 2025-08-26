En Colo Colo están cerca de confirmar al que será su próximo entrenador tras la salida de Jorge Almirón y el interinato de la dupla compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

Y quien suma más puntos para tomar las riendas del cuadro popular es nada más que Gustavo Quinteros, quien regresaría al Estadio Monumental después de un año y medio, con la tarea de volver a sacar al equipo de una crisis deportiva, tal como ocurrió en 2020, en aquella oportunidad salvándolo del descenso.

Las conversaciones con el santafesino ya estarían avanzadas, pese a que también hay otros candidatos que suman votos en Blanco y Negro, como Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y Pablo Guede. Pero el estratega de 60 años sería el favorito del bloque oficialista liderado por el presidente Aníbal Mosa.

Un emblema de Colo Colo aprueba el regreso de Gustavo Quinteros

En el entorno de Colo Colo también hacen sentir su opinión. El exfutbolista y entrenador Alejandro Hisis conversó con BOLAVIP y aprobó el regreso de Quinteros a Macul.

“Puede ser, conoce el club. Sí, buen nombre me parece. Estaba en Gremio hace último”, comenzó diciendo quien fue campeón de la Recopa con los albos.

“Aparte vivió un momento complicado en Colo Colo. Se olvida la gente, él estuvo en un momento bravo, bravo”, añadió recordando la promoción.

“Yo creo que los nombres que están manejando tienen buenos antecedentes, pero también el plus del nombre de Quinteros que ya estuvo, conoce Chile, conoce el fútbol chileno, conoce el club. No me desagrada, la verdad que no me desagrada“, completó el Chino Hisis.

Alejandro Hisis aprueba el regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo. (Foto: Photosport)

Se espera que de aquí al viernes en Colo Colo puedan confirmar al nuevo DT, aunque la clave será la reunión mensual de directorio de este miércoles 27 de agosto.