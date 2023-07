El fuego cruzado entre Gustavo Quinteros y Darío Lezcano en Colo Colo no tiene para cuando acabar. El pasado fin de semana, el delantero paraguayo tuvo la chance de ir a Emelec en Ecuador. Sin embargo, el técnico del Cacique le dio un no rotundo ante la posible venta de Damián Pizarro a Bélgica.

“El reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo“, dijo Gustavo Quinteros aludiendo a su baja condición física y la respuesta fue contundente. “Él no me tiene en cuenta porque se supone que no estoy físicamente bien, pero eso no es cierto”, expresó iracundo Lezcano. Ante ello, Rogelio Delgado tomó parte en la discusión.

Delgado en 1995 apenas jugó 2 partidos con la camiseta de Colo Colo y como ex capitán de la Selección de Paraguay sabe que Lezcano es un jugador de nivel y que también va a recuperar el tranco.

“Es un jugador importante, un jugador que tuvo un nivel bueno en la Selección de Paraguay. Por lo que se esperaba es que en Colo Colo tuviera un rendimiento acorde a sus antecedentes. Los goleadores pasan malas rachas y eso es lo que le pasa a Darío Lezcano. Con el tiempo va a recuperarse“, expresó el fiero ex zaguero albo.

Rogelio Delgado -derecha- toma palco en la pugna entre Quinteros y Lezcano en Colo Colo (Twitter @RogelioDelgad12)

El paraguayo también fue parte del Cacique e intentar interpretar a Quinteros para explicar la situación que vive el delantero albo que aún tiene la fe de partir a jugar al “Bombillo” en Ecuador.

“El técnico es el que te ve todos los días. Generalmente, pienso y creo en la buena voluntad de los entrenadores, que quieren que sus jugadores tengan un rendimiento de alto nivel. Cuando uno habla de problemas físicos a lo que se refiere realmente es que el jugador no está fino y creo que por ahí puede estar el tema“, expresó Delgado.

Darío Lezcano tiene contrato hasta fines de 2024 con Colo Colo y él está intentando forzar su salida de los albos, ya que no está cómodo en el Cacique.