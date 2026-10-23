El entrenador de Colo Colo confirmó que el Cacique se medirá con La Acedemia en el sur en la próxima fecha FIFA.

Todo comenzó como un rumor pero con el pasar de los días se fue concretando, hasta que este viernes fue confirmado por el propio entrenador de Colo Colo. Se trata del partido amistoso internacional que tendrá el Cacique en la próxima fecha FIFA.

En el cuadro popular no quieren perder ritmo en la recta final de la temporada, por lo que enfrentarán a un potente rival como lo es Racing de Avellaneda, fuera de Santiago.

Según afirmó el director técnico Fernando Ortiz en conferencia de prensa, este partido se disputará el viernes 13 de noviembre en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

“Sí, me lo han confirmado, es el viernes 13 en Conce por el momento. Veremos la situación que vamos viendo fecha tras fecha, porque no sabemos todavía con Ñublense qué día jugamos y demás. Hasta el viernes 30 con la U. de Conce planificaremos, Dios quiera tengamos la agenda ya”, indicó el Tano Ortiz.

También, el estratega argentino destacó la posibilidad de tener este tipo de enfrentamientos: “Es un partido siempre interesante, importante a nivel internacional, con un gran rival. A mí me gusta hacer amistoso cuando hay fecha FIFA para no perder ritmo”.

Colo Colo y Racing se volverán a ver las caras. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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Cabe recordar que este año Colo Colo no tuvo competencia internacional, pero a mitad de año viajó a Colombia en la intertemporada donde enfrentó a Millonarios, con triunfo por 1-0 en su visita a Bogotá.

Ahora se volverá a ver las caras con la Academia, uno de los cinco grandes de Argentina y que en 2025 enfrentó en tres ocasiones: un amistoso y dos por Copa Libertadores.

En síntesis

Fernando Ortiz confirmó el amistoso de Colo Colo contra Racing de Avellaneda.

confirmó el amistoso de Colo Colo contra Racing de Avellaneda. 13 de noviembre se jugará el partido en el Estadio Ester Roa de Concepción.

se jugará el partido en el Estadio Ester Roa de Concepción. Tres veces enfrentó Colo Colo a Racing durante el año 2025.