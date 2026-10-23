El entrenador de Colo Colo se refirió a la decisión que debe tomar el arquero caboverdiano por el viaje a la ceremonia del Balón de Oro.

Este viernes habló en conferencia de prensa el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, en la previa del partido del domingo contra Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, y la mayoría de las consultas fueron respecto a Vozinha.

El próximo lunes es la ceremonia del Balón de Oro en Londres, donde el arquero caboverdiano está nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor portero tras su notable actuación en el Mundial 2026, pero debe decidir si viajará a Inglaterra o prefiere quedarse en Chile para jugar ante los árabes.

Es más, Vozinha asoma como titular su decide no viajar, aunque todavía no lo tendría definido, según comentó el técnico argentino: “Todavía no lo he decidido, tengo para el día de mañana para tomar la decisión de quién va a iniciar. Así que tengo tiempo todavía para aclarar todavía algunas ideas”.

El mensaje a Vozinha

Respecto a la decisión del golero de 40 años, el Tano Ortiz indicó: “Yo he hablado con Josi en la semana, él está en condiciones para poder competir con sus compañeros para estar el día domingo. Me queda la tranquilidad que él está comprometido con la idea de estar en su club y hacer las cosas correctamente”.

“Lo que era, es y fue, es particular. Lo más importante para mí como entrenador, que él está consciente y quiere competir y quiere quedarse en esta institución. Él lo tiene bien clarito y ya ha dejado de hacer situaciones que lo llevó a competir. Luego lo que suceda fuera de lo deportivo y lo que él es profesional, sabrá cuando sí y cuando no”, completó.

En la misma línea, insistió en que todo dependerá de lo que determine el propio Vozinha, pues hasta el momento él no ha conversado directamente con el africano sobre el eventual viaje.

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“Lo otro no lo he hablado, es algo que él tiene que tomar una decisión. Si llega a tomar la decisión de ir será apoyado por nosotros como algo muy bonito sobre su nominación y lo esperaremos el día que regrese para que vuelva a competir”, adelantó Ortiz.

El lunes conoceremos al ganador del Balón de Oro 2026. (Foto: Philipp Schmidli/Getty Images)

El sentimiento de Fernando Ortiz

Finalmente, el estratega de 48 años fue consultado por cómo se siente de dirigir a un jugador nominado al Balón de Oro, el principal premio individual en el mundo del fútbol.

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“Como entrenador estoy muy orgulloso de dirigir una persona y un jugador que ha sido nominado al Balón de Oro, es mi primera vez. Aprendizaje, es algo que no me había sucedido y tener esa clase de figura me pone feliz en mi corta experiencia como entrenador. Naturalidad, no soy de dimensionar ciertas cosas sobre ese tema y lo vivo en el momento”, finalizó el trasandino.