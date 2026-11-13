El DT argentino ratificó que Fernando de Paul estará disponible en su equipo. Le entregó su confianza al portero.

Colo Colo tiene todo listo para enfrentar a Racing de Avellaneda en Concepción. En la previa de dicho partido amistoso, Fernando Ortiz sacó la voz y sorprendió respecto al futuro de su plantel.

¿La razón? Debido a su inminente renovación, el DT argentino se la jugó y confirmó que una figura se mantendrá en la institución de Macul a pesar de los rumores. Su nombre es Fernando de Paul.

El guardavallas será titular en el duelo en territorio penquista, por lo que el entrenador aprovechó para ratificar su permanencia en el Estadio Monumental. Le entregó confianza.

“Fer atajará. Está bien, recuperado de su lesión que es lo más importante y tendrá la misma competencia que sus compañeros“, comenzó señalando en la previa del encuentro mencionado.

“Tiene contrato por cumplir, va a estar considerado para el año que viene (…) Siempre dije que el que mejor esté va a jugar, por eso tendrá la oportunidad”, complementó el estratega.

Fernando de Paul se mantiene en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Fernando de Paul sigue en Colo Colo

De este modo, se disipan las dudas sobre la continuidad del arquero de 35 años. Se le ha vinculado a Universidad Católica y San Luis de Quillota: en este último club es un referente.

Durante la presente temporada, Fernando de Paul ha disputado una totalidad de 12 compromisos con Colo Colo. En ellos, recibió siete goles y mantuvo la portería invicta en siete ocasiones.