Colo Colo vive días bastantes complicados en lo que es este inicio de temporada tras lo que fue la derrota de los ‘Albos’ por 3-1 ante Deportes Limache, caída que sin duda ha encendido todas las alarmas dentro del club.

Por esto, el entrenador Fernando Ortiz tuvo una semana bastante dura de trabajo para llegar de la mejor forma para lo que será su próximo desafío en el torneo, en donde se enfrentará ante Everton de Viña del Mar.

Para este compromiso, el DT argentino golpearía el tablero en el ‘Popular’ y prepararía cuatro cambios y un esquema nuevo para enfrentar a los ‘Ruleteros’ en el Estadio Monumental.

Dentro de las grandes novedades en este onceno está en la reaparición de Javier Correa en el ataque, quien hará dupla con Maximiliano Romero y además de la vuelta de Claudio Aquino, quien será el creador de este equipo.

Aquino vuelve al equipo titular en Colo Colo | Foto: Photosport

La formación de Colo Colo ante Everton

El equipo de Colo Colo para enfrentar a Everton de Viña del Mar sería con: Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

El duelo entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar se disputará este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.