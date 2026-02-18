Colo Colo ya dejó atrás el triunfo agónico ante Unión La Calera por 1-0 en el Estadio Monumental y ahora se concentra de lleno en lo que será el duelo por la Fecha 4 ante O’Higgins de Rancagua en la ciudad histórica.

Fernando Ortiz sabe que el partido ante los celestes es clave en la lucha para seguir sumando en la tabla y también para llegar con buen ánimo al Superclásico del fútbol chileno a disputarse la próxima semana en el Estadio Monumental.

Lamentablemente para el DT, la presencia de Javier Correa está en duda tras haber salido por molestias ante el conjunto calerano, pero la buena noticia es que no tendría mayores problemas para encontrar a su reemplazante.

Cuevas suma bonos como titular. | Foto: Photosport

Según dio a conocer El Mercurio, en caso de que Javier Correa no llega en plenitud para enfrentar a los celestes, Yastin Cuevas será el encargado de tomar su lugar y sumar su primera titularidad como profesional en el cuadro albo.

Cabe recordar que Cuevas ha sumado minutos en todos los partidos de la Liga de Primera, donde incluso ha aportado con gol (ante Everton) y también con una magistral asistencia (a Maximiliano Romero ante Unión La Calera).

Así las cosas, Yastin Cuevas espera por su gran oportunidad en Colo Colo y espera demostrar que tiene lo necesario para ganarse un lugar en el competitivo equipo que dirige hoy por hoy Fernando Ortiz.

