Colo Colo vive hoy un buen momento dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ ya llevan dos triunfos al hilo, resultados que los mantienen firmes en la lucha por el título en esta temporada.

En lo que va de este 2026, en el ‘Cacique’ se ha dejado ver un importante nuevo nombre, el atacante Yastin Cuevas, quien ha tenido una importante irrupción, en la que ha anotado dos goles en estos tres primeros partidos.

Tras lo que ha sido este buen momento, el atacante nacional conversó con TNT Sports y comentó lo que le ha pedido Fernando Ortiz con sus ingresos al campo de juego, en la que le pide ir a pelear por todos los balones.

“(Fernando Ortiz) Me pide que las pelee todas, que tengo capacidad, así que cuando entre, a pelearlas todas”, declaró.

Cuevas vive un gran presente en Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Cuevas no se vuelve loco con lo que es su gran presente en Colo Colo, en la que a pesar de aportar con goles, sabe que tiene que esperar por su su momento para ser titular, mientras trabaja a full para seguir creciendo.

“(‘¿Ser titular?) no, paso a paso, tengo dos delanteros grandes por delante, así que a escuchar y aprender, pero paso a paso”, cerró.

