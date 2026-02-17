En Colo Colo hoy en día gozan de un gran momento dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ llevan dos triunfos consecutivos en el torneo, los que tienen al equipo de Fernando Ortiz a un punto de la cima.

Ahora, en el ‘Cacique’ ponen su mirada en lo que será su próximo desafío en la competencia nacional, en la que deben enfrentar un complicado partido en condición de visitante ante O’Higgins de Rancagua.

Para lo que será este partido, el entrenador de los ‘Albos’, Fernando Ortiz recibió una tremenda noticia en las últimas horas, ya que podrá contar con un importante jugador para este partido.

Se trata del atacante juvenil, Yastin Cuevas, de quien su presencia llegó a estar en duda para este fin de semana tras lo que fue su convocatoria a la Selección Chilena sub 20, la que sin duda era un dolor de cabeza para su DT.

Cuevas será opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Pero en las últimas horas, desde la Selección Chilena le entregaron una gran noticia a Colo Colo, ya que podrá contar con Cuevas y otros tres jugadores para el duelo ante los ‘Celestes’.

Según indicó el periodista Cristián Alvarado, desde La Roja sub 20 tomaron la decisión de liberar a los jugadores Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Matías Moya y Vicente Martínez el día jueves 19, para luego sumarse a los trabajos en Colo Colo, pensando en el duelo ante O’Higgins de Rancagua.

De esta manera, Fernando Ortiz recibe una tremenda noticia de cara a lo que será este duelo, en la que podrá contar con sus importantes variantes para este duelo trascendental en la lucha por el título.

