Colo Colo se repuso rápidamente de un dubitativo debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache y ahora acumula dos triunfos de manera consecutiva ante Everton de Viña del Mar y Unión La Calera, respectivamente.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha ido subiendo poco a poco el nivel colectivo, sumado a individualidades y algunos jugadores que no estaban en el radar de nadie como es el caso del juvenil Yastin Cuevas.

Es precisamente Cuevas el que atrapó la mirada de Gonzalo Fouillioux: “Yastin Cuevas me impresiona que a su corta edad es muy colectivo, muy inteligente. A los compañeros los tiene rápidamente ubicados en su cabeza, juega bien de espalda, ataca el espacio…”, dijo en No Es Para Tanto de TNT Sports.

Cuevas está dando de qué hablar en Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre qué tan lejos puede llegar en el fútbol, el periodista nacional le traspasa toda la responsabilidad al jugador: “Dependerá de él, su impronta y el carácter que se pueda imponer. Es un buen jugador”, agregó.

En el cierre, incluso, lo compara con un jugador que ha hecho su carrera en el extranjero: “No quiero exagerar, pero me hace acordar a cuando apareció Felipe Mora, sobre todo el juego de espalda de ambos y lo colectivo. Es como ese tipo de delantero que se asocia muy bien y ubica a sus compañeros”, remató.

Lo cierto es que Yastin Cuevas ha tenido excelentes apariciones en esta primera parte del año con Colo Colo y ahora se ilusiona con poder ver más minutos ante O’Higgins de Rancagua y, por qué no, ser titular.

