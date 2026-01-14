Colo Colo partió este miércoles rumbo a sus primeros amistosos de pretemporada 2026, pero más allá de lo futbolístico, una imagen se robó todas las miradas en el Aeropuerto de Pudahuel. Fernando Ortiz y Arturo Vidal ingresaron juntos al terminal aéreo y lo hicieron abrazados, una postal que rápidamente se interpretó como una señal clara de reconciliación.

La escena no es menor considerando el ruido que existió a finales de la temporada pasada, cuando un cruce entre el técnico y el volante alimentó rumores de quiebre interno e incluso abrió el debate sobre la continuidad del “King” en el plantel. Con el paso de las semanas, el conflicto se fue enfriando y hoy el panorama parece completamente distinto.

De hecho, el nuevo proyecto deportivo del Tano contempla a Vidal con un rol protagónico, aunque no necesariamente en su posición tradicional. El cuerpo técnico ha probado al histórico mediocampista como defensor central, una movida que busca potenciar la experiencia y liderazgo del bicampeón de América dentro de la cancha.

Fernando Ortiz aclaró todo rumor de un posible quiebre con Arturo Vidal (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Ya en suelo uruguayo, Ortiz decidió abordar el tema públicamente y despejar cualquier duda sobre la convivencia interna. En conversación con Radio ADN, fue claro al afirmar: “Yo nunca tuve una mala relación con Arturo, con el plantel. Lo que se dicen son suposiciones, pero la relación está siempre de la mejor manera”.

Respecto al cambio de posición del volante, el entrenador explicó que la prioridad es siempre el bienestar colectivo por sobre los nombres propios: “Busco lo mejor para la institución, trabajo a diario para mostrar un mejor Colo Colo y si Arturo o el que esté predispuesto a usar una posición que no está acostumbrado, lo hará por el bien del equipo”, sostuvo.

Ortiz también hizo referencia a quienes ya habían anticipado este posible retroceso de Vidal en la cancha, como Claudio Borghi, destacando que la decisión responde a una visión futbolística más amplia: “El Bichi lo habrá visto en su momento, lo conoce… Yo estoy visualizando lo mejor para la institución y donde yo lo ponga, como con cualquier compañero, lo hará de la mejor forma”, remarcó.

Así, entre gestos de unidad, declaraciones conciliadoras y nuevas ideas tácticas, Colo Colo intenta dejar atrás las turbulencias y enfocarse en un 2026 donde la relación entre su técnico y su máxima figura parece, al menos por ahora, completamente alineada.

DATOS CLAVE

Gesto de unidad: Tras los rumores de quiebre al final de la temporada pasada, el técnico y el “King” ingresaron abrazados al aeropuerto, despejando las dudas sobre su relación antes de partir a la pretemporada en Uruguay.

Nueva posición táctica: Fernando Ortiz confirmó que está probando a Vidal como defensor central, argumentando que busca lo mejor para la institución y que el jugador está predispuesto a sacrificarse por el bien del equipo.