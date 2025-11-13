Este jueves el entrenador Fernando Ortiz tuvo una extensa entrevista con Radio ADN en medio de los preparativos de Colo Colo para su próximo partido por la Liga de Primera 2025, donde enfrentará a Unión La Calera el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Una de las consultas que se le hizo al técnico argentino fue por las polémicas declaraciones que dio Esteban Pavez el pasado fin de semana en un podcast del Sifup, en el cual comentó que Universidad Católica era la institución más importante del país.

Al igual que en todos en Colo Colo, el estratega de 47 años no estuvo de acuerdo con estos dichos y explicó lo siguiente: “Son opiniones, después uno puede compartirla o no compartirla. Esteban se manifestó de esa manera y es su palabra, hay que respetarla. Después si quieres compartirla o no ya pasa por uno personal”.

“Yo en lo particular no la comparto, porque de millones de maneras puedo justificar por qué Colo Colo es el más grande de Chile. Se respeta lo que dijo Esteban, tendrá su opinión y cada uno es libre de decir lo que uno cree y piensa”, agregó.

Esteban Pavez ha dejado de ser titular en Colo Colo tras la llegada de Fernando Ortiz. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La decisión de dejar fuera al capitán de Colo Colo

Luego, aclaró por qué ha decidido dejar al capitán de Colo Colo fuera del equipo, incluso hubo dos partidos en los que ni siquiera fue citado.

“Técnicas, tácticas, decisiones donde yo creo, y se lo he dicho a él en el momento que tomé las decisiones, hay un compañero que yo lo veo mejor”, reveló sobre el diálogo que tuvieron ambos.

