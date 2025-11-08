Colo Colo llega al cierre de la temporada 2025 en medio de altibajos deportivos y con la obligación de recuperar su nivel para pelear en las últimas fechas por un cupo a torneos internacionales.

La presión sobre el plantel albo es enorme, especialmente sobre los jugadores con experiencia y liderazgo, como Esteban Pavez, quien ha perdido terreno en el mediocampo del Cacique desde la llegada de Fernando “Tano” Ortiz.

En este escenario, cualquier declaración de un referente se convierte en noticia, y las palabras de Pavez no han sido la excepción, generando revuelo entre la hinchada.

Esteban Pavez vuelve a estar en el ojo de la polémica | FOTO: Andres Pina/Photosport

Esteban Pavez enciende la polémica en Colo Colo con frase que saca ronchas

Históricamente, el cuadro de Macul mantiene una intensa rivalidad con Universidad de Chile y Universidad Católica, lo que hace que elogiar a un clásico adversario sea mal visto por los fanáticos.

El capitán del Cacique fue invitado al podcast del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), donde lanzó una frase que no pasó desapercibida.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo”, aseveró.

La reacción de los simpatizantes albos no se hizo esperar, mezclando críticas y cuestionamientos sobre el rol de Pavez como portador de la jineta de capitán del equipo.

