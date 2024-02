El fútbol chileno se encuentra en la polémica en estos momentos sobre lo que son los seis jugadores extranjeros que podrían utilizarse para la temporada 2024, algo que no está muy bien visto por parte del SIFUP, en la que incluso en caso de no tener cambios ante esta regla, tendrían considerado llamar a paro de futbolistas.

Ante esta acción hace unos días el volante de Colo Colo, Arturo Vidal tuvo palabras sobre este posible paro que podría afectar al comienzo del fútbol nacional, en la que el ‘King’ se quiso desmarcar de aquello, tildando esta problemática como una ‘tontera’.

Estas palabras causaron repercusión dentro de nuestro medio, en la que el periodista Fernando Tapia tuvo palabras dentro del programa ‘Pauta de Juego’ de Radio Pauta al accionar de Arturo Vidal, en la que encontró lamentable sus dichos respecto a esta situación.

“No me extraña la declaración de Arturo Vidal, lo lamento si, me provoca pena, me provoca tristeza y evidentemente coloca a Arturo Vidal en un nivel muy lejos de capitanes del pasado, de grandes referentes“, comenzó señalando Tapia.

El fútbol chileno corre peligro en su inicio de temporada | Foto: Photosport

Siguiendo en dicha línea, el comunicador indicó que jugadores emblemáticos en la historia de nuestro fútbol apoyaron siempre a este tipo de llamados por parte del Sindicado de Futbolistas, defendiendo siempre a sus colegas.

“Siempre vi a Iván Zamorano, Marcelo Salas, Elías Figueroa, Carlos Caszely de lado de los interés de los jugadores chilenos, no del lado del representante, del tipo que te maneja las finanzas”, explicó.

Finalmente, Tapia declara nuevamente que no le sorprende la postura que toma Arturo Vidal, en la que lo critica, en que debería tener una opinión más autónoma ante este tipo de problemas que afectan a sus compañeros de profesión en nuestro país.

“Me genera mucha tristeza, pero lo entiendo y lo comprendo, porque él siempre va actuar de esa manera, pero ya debería tener la capacidad de independencia de opinión, de ser un aporte, nunca será de esos grandes referentes por lo mismo”, concluyó.