A pocas horas de definir el futuro del arco en Colo Colo, surgió una nueva información respecto de Brayan Cortés. El “Indio” es el apuntado por Jorge Almirón para continuar en Macul, sin embargo, comienza a quedarse sin chances en el mercado.

Días atrás, surgió el interés de un gigante del continente. Desde Uruguay, revelaron que Peñarol tenía en carpeta al iquiqueño debido a los problemas que estaban teniendo para cerrar la renovación de Washington Aguerre. Sin embargo, la historia para el portero tuvo un inesperado giro.

Y es que desde el cuadro “Carbonero” negaron tajantemente la opción de Cortés en el Campeón del Siglo. De hecho, así lo confirmó el propio Marcelo Rodríguez, gerente deportivo del “Manya” con Radio ADN.

“No es el perfil que estamos buscando, estamos viendo arqueros uruguayos por una cuestión de no gastar cupo de extranjeros”, aseguró el dirigente de Peñarol.

El complicado panorama para Brayan Cortés

Fue el propio portero quien confirmó hace algunas semanas sus deseos de partir de Colo Colo. Sus ganas de internacionalizar su carrera, generaron que el “Indio” se ganara varios detractores albos, sobre todo tras sus constantes mensajes en redes.

El 3 de diciembre pasado, el portero dijo claramente: “Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias. El año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024″.

Brayan Cortés no irá a Peñarol y comienza a quedarse sin chances en el mercado (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Además, indicó que: “El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club”.

De momento: Colo Colo o nada

Pese a sus deseos, hoy el “Indio” vuelve a ser la primera opción para continuar en el pórtico colocolino. De no llegar a un acuerdo con la dirigencia alba, o bien, de no contar con la aprobación del directorio (que se reúne este lunes a las 16:00 horas) el portero de 29 años continuará sin club y, peor aún, deberá seguir esperando ofertas.