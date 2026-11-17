El goleador de Colo Colo salió a explicar sus dichos del fin de semana que dio en una entrevista con un medio argentino.

En Colo Colo se encendieron las alarmas el pasado sábado luego que se conociera una entrevista que dio el delantero Javier Correa a una radio de Argentina, en la que confesó que su gran deseo era volver al club de sus amores: Instituto de Córdoba.

Esto inquietó a los hinchas del Cacique, pues se trata del goleador del equipo, figura en la obtención de la estrella 35 y pieza clave pensando en la próxima Copa Libertadores.

Y ante toda la repercusión de sus dichos a Cadena 3, el lunes el propio Correa salió a aclarar sus palabras, aprovechando una nueva entrevista en el podcast Campeones Eternos.

“Salió que Instituto y todo eso, para que se queden tranquilos, que dije que todos los días me quiero ir. No, todos los días no me quiero ir, todos los días estoy pensando en mi vuelta porque salí de ahí con 16 años”, comenzó explicando.

A eso agregó un contexto familiar, pues quiere que su familia lo alcance a ver defender los colores de la Gloria, de su natal Córdoba.

“No pude jugar lo que estoy jugando hoy, entonces me gustaría ver a mi papá en la tribuna, a mi hermana en la tribuna, a mi abuela en la tribuna, son deseos que tiene uno. No es porque la esté pasando mal acá. Eso no tiene nada que ver, un deseo con lo que uno quiere”, aclaró.

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“A los hinchas que por ahí se enojan, que dicen que me quiero ir, que esto, que lo otro, es un deseo personal”, completó el futbolista de 34 años.

Javier Correa en el podcast ‘Campeones Eternos’ de Manuel Neira y Gonzalo Fierro. (Foto: Captura)

La gran temporada de Javier Correa

Cabe recordar que el ex Estudiantes de La Plata está cerrando su mejor temporada en Colo Colo, con 19 goles y seis asistencias en 26 partidos disputados. Además, consiguió su tercer título luego de dos años y medio en el Cacique.