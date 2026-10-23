Vozinha habría conversado con el técnico de Colo Colo, a quien le aseguró que su prioridad es jugar el domingo ante Palestino.

Colo Colo prepara cambios en su formación para enfrentar a Palestino por la Fecha 25 de la Liga de Primera, y uno de los nombres que asoma como titular es Vozinha. El arquero caboverdiano tendría una nueva oportunidad bajo los tres palos luego de la dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido, donde Gabriel Maureira fue uno de los más apuntados.

Los albos necesitan con urgencia recuperarse de la goleada ante los Piratas con el objetivo de acercarse al título y de mantener por ahora, la distancia de nueve puntos con Universidad de Chile, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

Si bien el ‘Tano’ Ortiz todavía no define el once titular ante el ‘Tino Tino’, todo parece indicar que Josimar Dias será de la partida en los tres tubos del Cacique, por lo que tendría una nueva chance de ganarse su continuidad para la próxima temporada, donde su objetivo es disputar la Copa Libertadores.

Sin embargo, la titularidad de Vozinha se cruza con un acontecimiento importante en su carrera: la gala del Balón de Oro en Londres. El guardameta está nominado como mejor arquero del año tras su sobresaliente actuación con Cabo Verde en el Mundial de 2026, por lo que su eventual viaje a la ceremonia pondría en duda su presencia ante los árabes en el Estadio Santa Laura.

La conversación clave entre Fernando Ortiz y Vozinha

Respecto a la encrucijada que se vive en Macul por la situación de Vozinha, el periodista Rodrigo López en DSports, aseguró que el entrenador albo conversó con el portero para conocer sus planes respecto a la ceremonia. Según el reportero, el futbolista manifestó su preferencia por estar presente en el partido del domingo.

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“Yo entiendo que hoy (jueves) hubo una conversación entre Ortiz y Vozinha, donde le pregunta si va a ir a la ceremonia”, explicó López.

Luego, profundizó en cómo se habría desarrollado el diálogo entre ambos: “Al principio duda y le responde: ‘quiero jugar’. Entonces, Ortiz le dice que es titular el domingo. Si le decía que quería viajar no jugaba y no sé si volvía a jugar… hay un tema más allá, sobre si Vozinha quería ir o no, lo cual no sabemos, pero hay un tema deportivo”, cerró.

LA CONVERSACIÓN DE VOZINHA CON FERNANDO ORTIZ SOBRE LA GALA DEL BALÓN DE ORO.



El jugador de Cabo Verde priorizó jugar con Colo-Colo antes que viajar a Europa, donde se celebrará la entrega del premio.@lopezrodrigo3 #DFSHAChile pic.twitter.com/wqA7G5DHhI — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 23, 2026

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En síntesis…