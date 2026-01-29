Colo Colo busca seguir activo en el Mercado de Fichajes y ve distintas opciones para reforzar zonas de la cancha, donde el nombre de Daniel ‘Popín’ Castro ha sonado desde que terminó la Liga de Primera 2025.

Si bien ha habido negociaciones, pareciera que el jugador se quedará en Deportes Limache y el que dio luces de su futuro fue César Villegas, presidente del club: “Daniel es parte del proyecto, yo lo fui a buscar hace 10 años cuando jugaba en General Velásquez, es como mi hijo en el fútbol”, dijo en D Sports.

Popín no se movería de Limache. | Foto: Photosport

Villegas admite que existieron negociaciones entre el cuadro de la Región de Valparaíso y el Caciqu: “Con Colo Colo hubo conversaciones, pero no llegamos a puerto por el tema económico para el jugador como la expectativa que teníamos como club”.

“En Argentina había dos clubes interesados: Newells y Gimnasia de Mendoza. Hasta hace poco, Bolivar también, pero querían préstamo con opción de compra”, complementó sobre las opciones que ha tenido Popín.

En el cierre, eso sí, filtra la decisión final del jugador: “El jugador hoy por hoy está cómodo, está tranquilo. Es un jugador distinto, otro hubiera dicho ‘déjame ir a Colo Colo’, pero él siempre ha velado por el bien de la institución. Acá es un referente, un ídolo y él quiere terminar el proceso con Limache en una copa internacional”, remató en el cierre.

En síntesis

Daniel ‘Popín’ Castro descartó su llegada a Colo Colo para permanecer en el club Deportes Limache.

El presidente César Villegas confirmó que las negociaciones con los albos fallaron por motivos económicos.