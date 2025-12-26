Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes y uno de los nombres que más interesa en Macul es el de Daniel Castro, delantero que fue goleador y una de las grandes figuras de Deportes Limache durante la temporada 2025. El buen rendimiento del atacante despertó el interés albo, que ya realizó una primera oferta formal para quedarse con el atacante.

La propuesta inicial de Blanco y Negro, sin embargo, no convenció en absoluto a la dirigencia limachina. Según se conoció, Colo Colo ofreció 250 mil dólares más la inclusión de dos jugadores formados en casa, una fórmula que fue rápidamente descartada por el club dueño del pase del futbolista.

Así lo confirmó el propio presidente y dueño de Deportes Limache, César Villegas, quien transparentó las diferencias económicas existentes entre ambas partes. “Es real el interés de Colo Colo. Me hicieron saber de una oferta, la cual está fuera de todo lo que nosotros pedimos por el jugador”, señaló el dirigente en conversación con ADN Deportes.

Aclaran cuánto debería pagar Colo Colo para quedarse con Daniel ‘Popín’ Castro (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Villegas, además, dejó en claro que en Limache no cerrarán la puerta a una eventual salida de ‘Popín’, pero solo si se cumplen ciertas condiciones: “Si llega una oportunidad que sea buena para él y para el club, la tomaremos. Por ahora, no ha llegado nada que sea atractivo en lo económico”, agregó, marcando una postura firme frente a las pretensiones albas.

El monto que pide Limache por Daniel Castro

De acuerdo a información de ADN Deportes, Deportes Limache exige 700 mil dólares por el 80% del pase de Daniel Castro. Esa cifra es considerada el piso mínimo para sentarse a negociar seriamente con Colo Colo, lo que obligaría a los albos a casi triplicar su oferta inicial si realmente quieren quedarse con el delantero.

La situación se complica aún más para el “Cacique” considerando que, en caso de una oferta desde el extranjero, el precio sube considerablemente. Limache fijó en 1,2 millones de dólares el valor del goleador si el interesado proviene fuera del fútbol chileno, lo que eleva la competencia y la presión sobre Blanco y Negro.

En ese contexto, desde Argentina ya apareció un nuevo actor. Newell’s Old Boys mostró interés concreto en Daniel Castro y presentó una oferta cercana a los 600 mil dólares, cifra que, si bien se acerca más a lo pedido, aún está por debajo de las exigencias del conjunto limachino. Así, Colo Colo deberá decidir si hace un esfuerzo económico importante o se retira de la carrera por uno de los delanteros más cotizados del mercado local.

DATOS CLAVE

Colo Colo realizó una oferta inicial de 250 mil dólares más dos jugadores jóvenes, la cual fue rechazada por ser considerada insuficiente.

Deportes Limache exige un piso mínimo de 700 mil dólares por el 80% del pase de Daniel “Popín” Castro para clubes locales.