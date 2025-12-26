En Deportes Limache salieron a responder públicamente por la oferta que hizo Colo Colo por el futbolista Daniel Castro, que habría sido de 250 mil dólares, un monto que no gustó para nada en el equipo de la Quinta Región.

Los Tomateros fijaron un precio de salida de 700 mil dólares para un club chileno y de 1,2 millones de la divisa norteamericana por si la propuesta es desde el exterior.

Ante aquello, este viernes salió a hablar el presidente de Limache, César Villegas, quien en diálogo con Radio Cooperativa explicó lo sucedido.

“Nos llamaron por una oferta y no es atractiva ni para el jugador ni para el club. Entonces hoy día hablamos, está tranquilo, estamos focalizados en el 2026 con Deportes Limache, pero no descartamos si es que llega algo que sea atractivo para la institución y para el jugador, analizarla”, explicó el timonel.

Aunque tampoco le cerró las puertas a los albos para que puedan mejorar la oferta: “Hay una intención de parte de Colo Colo, pero nada concreto todavía, nada que también sea acorde a lo que nosotros como institución y por parte del jugador buscamos”.

Presidente de Limache saca al baile a Claudio Aquino

En la instancia, Villegas aprovechó de callar los comentarios respecto a la edad de ‘Popín’ Castro, ya que algunos apuntan que Limache pide mucho por el atacante de 31 años.

Ante aquello, el empresario sacó al baile a Claudio Aquino, quien llegó a Colo Colo con 33 años a inicios de temporada, siendo el segundo jugador más caro del plantel.

“Se habla mucho de la edad de Daniel, de 31 años. Hay que ver qué edad tenía Aquino. Si Daniel hubiese hecho este campeonato en Argentina estaría ya en uno de los grandes en México, ni siquiera para Chile”, respondió.

Cabe recordar que el puntero izquierdo anotó 17 goles y dio tres asistencias esta última temporada, en 36 partidos disputados.

Daniel Castro le convirtió tres goles a Colo Colo este 2025. (Foto: Andrés Piña/Aton Chile)

