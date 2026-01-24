Montevideo City Torque consiguió una sólida victoria por 2-0 ante Deportes Concepción en un nuevo duelo de la Serie Río de La Plata, en un partido donde el cuadro uruguayo fue ampliamente superior. En el compromiso, el ex Colo Colo, Salomón Rodríguez, fue titular y tuvo una actuación destacada, siendo parte importante del funcionamiento ofensivo de su equipo.

Tras el encuentro, la propia cuenta oficial de la competencia dedicó elogios al delantero que acaba de dejar Macul, publicando una imagen suya acompañada del mensaje: “Salomón es ciudadano. ¡Qué alta metió Montevideo City Torque!”, destacando su rendimiento y protagonismo en el partido.

El atacante uruguayo atraviesa así un nuevo momento en su carrera, luego de un paso complejo por el fútbol chileno. Con 26 años, Rodríguez busca recuperar confianza y regularidad en un entorno distinto, donde comienza a sentirse más cómodo y respaldado por su equipo.

Salomón Rodríguez comienza a renacer de la mano del Montevideo City Torque (Foto: @MvdCityTorque)

Su salida de Colo Colo se concretó en calidad de préstamo rumbo a Montevideo City Torque, luego de una temporada muy por debajo de las expectativas en el ‘Cacique’. En el Popular, el delantero solo logró convertir tres goles en todo el año, números que generaron decepción en la hinchada.

Hoy, en cambio, el escenario parece comenzar a cambiar. En sus primeras presentaciones con el elenco charrúa, Rodríguez ya empieza a asomar como una de las figuras, mostrando movilidad, presencia en ataque y mayor protagonismo en el juego colectivo.

El tiempo dirá si este renacer futbolístico le permitirá proyectar un regreso distinto al club albo o abrir nuevas puertas en su carrera. Por ahora, lo cierto es que Salomón Rodríguez empieza a escribir un nuevo capítulo, lejos de Macul y con el objetivo claro de volver a su mejor versión.

