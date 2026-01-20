Colo Colo se llevó una tremenda sorpresa en su cuarto partido amistoso en la pretemporada en Uruguay, donde el lunes cayó por 2-0 en su visita al Montevideo City Torque en un compromiso a puertas cerradas.

Esto porque el autor de uno de los goles del cuadro local fue Salomón Rodríguez, delantero que fue cedido por el Cacique por toda la temporada 2026, quien además jugaba su primer duelo con la camiseta de los ciudadanos.

El futbolista de 25 años venía de un 2025 para el olvido en el cuadro popular, donde llegó con grandes pergaminos desde Godoy Cruz de Argentina, siendo comprado el 50% de su pase en 1,2 millones de dólares.

Pero a lo largo de la campaña del centenario albo solo pudo anotar tres goles en 26 partidos disputados, con una sequía de nueve meses entremedio.

Ante aquel escenario, el club junto a su representante acordaron buscarle una salida a préstamo para que pudiera recuperar la confianza, pues tiene contrato con Colo Colo hasta 2027.

Y en Montevideo City Torque comenzó con el pie derecho, o más bien con el pie izquierdo, ya que convirtió un golazo con un tiro rasante de zurda.

Mira el VIDEO del gol a continuación:

