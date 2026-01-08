Colo Colo confirmó oficialmente la salida de Salomón Rodríguez, uno de los refuerzos más cuestionados de la temporada 2025. A través de un comunicado, Blanco y Negro informó que el delantero uruguayo continuará su carrera en el Montevideo City Torque, club que presentó una oferta aceptada de manera unánime por el directorio albo.

“Por acuerdo unánime del directorio de Blanco y Negro, Colo Colo aceptó la oferta por el club uruguayo Montevideo City Torque por nuestro jugador Salomón Rodríguez”, señala el comunicado emitido por la concesionaria, dejando en claro que la determinación fue transversal dentro de la dirigencia del Cacique.

Salomón Rodríguez deja oficialmente Colo Colo tras un 2025 para el olvido (Foto: Photosport)

La operación se concretó en condición de préstamo hasta diciembre de 2026, por lo que el atacante charrúa dejará Macul tras solo una temporada defendiendo la camiseta del Popular, en la que nunca logró consolidarse como una pieza clave del equipo.

De refuerzo millonario a fracaso

El uruguayo de 25 años llegó a Colo Colo como una de las incorporaciones más caras del club en los últimos años, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas. Con escasa efectividad frente al arco y un rol secundario dentro del plantel, terminó siendo blanco de críticas por parte de la hinchada durante gran parte del año.

Desde el club también aprovecharon la instancia para despedir al futbolista con un mensaje institucional. “Le deseamos mucho éxito a Salomón en este nuevo desafío de su carrera profesional”, añadieron desde Blanco y Negro, marcando el cierre definitivo de su etapa en el Estadio Monumental.

Con esta salida, Colo Colo libera un cupo importante en el plantel y también en la planilla salarial, mientras la dirigencia continúa trabajando en la conformación del equipo para la temporada 2026, donde la búsqueda de un nuevo delantero asoma como una de las prioridades del mercado.

DATOS CLAVE