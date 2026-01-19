Este lunes Colo Colo disputó un cuarto partido amistoso en medio de su pretemporada en Uruguay, donde luego de caer por 3-2 ante Alianza Lima anoche por la Serie Río de La Plata, esta jornada se inclinó ante Montevideo City Torque.

El plantel albo visitó las instalaciones de Montevideo City Football Academy, donde sumó su tercera derrota consecutiva en tierras charrúas, esta vez por 2-0

En esta ocasión, el Cacique dispuso de un equipo alternativo, similar a lo que hizo el entrenador Fernando Ortiz la semana pasada ante Universidad de Concepción.

Y esta vez, en Colo Colo se reencontraron con un viejo conocido, quien debutó con la camiseta de los ciudadanos. Se trata del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien justamente fue cedido al equipo charrúa.

El atacante de 25 años debutó esta mañana con los colores del City Torque, donde estará a préstamo por todo este 2026, luego de una campaña 2025 para el olvido en el Eterno Campeón, en que hizo solo tres goles en 26 partidos disputados.

Y en su estreno frente a los albos, Rodríguez se quitó la mufa, pues convirtió uno de los goles del triunfo para el elenco montevideano.

El Cacique se inclinó en su visita a Montevideo City Torque. (Foto: @MvdCityTorque)

Cabe recordar que el formado en Rentistas llegó al Cacique desde Godoy Cruz a inicios de 2025, luego que Blanco y Negro pagara 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase. Firmó contrato por tres años en Macul (hasta 2027), por lo que debe volver al Estadio Monumental a fin de temporada.

El Montevideo City Torque también tiene un compromiso por la Serie Río de La Plata, que será ante Deportes Concepción, el domingo 23 de enero a las 22:15 horas en el Estadio Charrúa de Montevideo.

