Colo Colo sacó la tarea adelante en Paraguay y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores 2024, luego de igualar 1 a 1 ante Cerro Porteño, en el Estadio General Pablo Rojas, conocido popularmente como La Nueva Olla.

Los dirigidos por el argentino Jorge Almirón tuvieron que sufrir hasta los últimos segundos, pues el Ciclón de Barrio Obrero se fue encima del arco defendido por Brayan Cortés y contó con dos ocasiones claras, pero el defensor Maximiliano Falcón salvó el gran resultado.

FRANCISCO EGUILUZ VUELVE A CRITICAR DURAMENTE A VICENTE PIZARRO

Pese a la clasificación del conjunto Popular a la siguiente ronda del certamen continental, el periodista Francisco Eguiluz no quedó para nada conforme con el desempeño de Vicente Pizarro, jugador que ingresó al minuto 75’ por Marcos Bolados.

“Vicente Pizarro me volvió a demostrar que para esta pelea de perros grandes no está, lamentablemente”, lanzó en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha.

Con el ingreso de Pizarro, Almirón intentó darle tranquilidad al equipo | FOTO: Cesar Olmos/Photosport

“Yo por eso me explico que Gil juegue por Pizarro en este tipo de partidos porque el tipo va a la pelea, el gallo va y mete la pierna, el gallo va y se come las patadas. A mí no me gusta Gil pero en este tipo de partidos me parece que es mucho más que Pizarro, eso lo encuentro imperdonable para un cabro que tiene condiciones”, remató.

Ahora, el “Eterno Campeón” y Pizarro deberán esperar hasta el próximo lunes 3 de junio para conocer quién será su próximo rival en el torneo más prestigioso de Sudamérica.

¿Cuál será el próximo partido de Colo Colo en el Torneo Nacional?

Este domingo 2 de junio a las 17:30 horas, Colo Colo cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 recibiendo a Deportes Copiapó en el Estadio Monumental.