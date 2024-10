¿Fue penal? La opinión de Gonzalo Fouillioux ante el cobro arbitral en el Colo Colo vs Audax Italiano

Colo Colo tuvo que venir desde atrás en el marcador ante Audax Italiano para poder llevarse tres puntos fundamentales en su lucha por el título por el Campeonato Nacional 2024.

Los goles de Carlos Palacios y Maximiliano Falcón desataron la euforia de los miles de hinchas que repletaron el Estadio Monumental, quienes vieron como el equipo de Jorge Almirón quedó a 4 puntos de Universidad de Chile y con dos partidos pendientes.

No obstante, el encuentro entre el Cacique y los Itálicos no estuvo exento de polémicas, puesto que hinchas de la U explotaron en redes sociales argumentando que no lo era ¿La razón de los fanáticos del Chuncho? El balón rebota primero en el cuerpo y luego en la mano del defensa.

Palacios cambió el lanzamiento de penal por gol | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Gonzalo Fouillioux explica la jugada del penal a favor de Colo Colo

A raíz de esta situación, el periodista Gonzalo Fouillioux explicó en el programa de Youtube Radio llamado Balong Radio esta controversial jugada del partido.

“Cuando hay un rebote en tu propio cuerpo hay dos instancias que son diferentes. La primera: Cuando hay un rebote en tu propio cuerpo y después te pega en la mano y tú estás bloqueando un remate, eso sí puede ser penal. Da lo mismo que haya rebotado en tu propio cuerpo, eso es reglamento y lo hablé con muchos árbitros”, comenzó diciendo.

Agregando que “está la otra instancia que es cuando hay una mano que rebota en tu propio cuerpo de rechazo. Si yo despejo y tengo un error técnico y estoy con la mano abierta, ahí no se puede cobrar penal de ninguna manera”.

“A mí estas manos no me convencen tanto, pero yo creo que esta fue penal”, sentenció el también panelista de TNT Sports.

Huachipato vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo tiene que visitar a Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano el próximo domingo 13 de octubre al mediodía, compromiso pendiente que bien podría marcar el futuro de los albos en su lucha por el título