Colo Colo respira y recupera la memoria, tras la goleada ante Unión La Calera por seis tantos a uno por los cuartos de final de la fase regional de la zona centro norte en el Estadio Monumental.

Con este resultado, el cuadro del entrenador Gustavo Quinteros se sacude de la eliminación de Copa Libertadores y llega bien al encuentro frente al América Mineiro por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Gabriel Mendoza, conversó con Bolavip Chile tras el cotejo valoró la victoria, el regreso de Óscar Torta Opazo y por cierto, espera que esto sea ratificado en el certamen internacional, el próximo martes en Macul.

“Parece que hubo un veranito de San Juan o el cambio de la camiseta a color rojo. Era de esperar porque habían bastantes críticas, creo que Opazo es el puesto que faltaba, de hecho Jeyson Rojas no se vistió hoy y creo en todas las líneas muy bien, pero hay que esperar la Sudamericana”, aseveró el Coca.

Siguiendo en esto último, el ex seleccionado nacional espera que sigan en esa senda y valoró el tridente de ataque que conformó el técnico. “Esto hay que hacer en un torneo internacional, no solo local. Ahora, el cambio de esquema le sirvió, con un Palacios por izquierda, con un Damián Pizarro centralizado sin desgastarse y un Thompson que anduvo muy bien por derecha”, sostuvo Mendoza.

Lezcano volvió a anotar con la camiseta colocolina (Guillermo Salazar)

Sobre el autogol no cobrado en favor de los cementeros, el ex O’Higgins señaló que es difícil saber si el partido cambiaba, pero de todas maneras recalcó que el equipo mejoró, pero hay que tener los pies puestos en la tierra. “Andamos tan bien, que ni siquiera nos cobraron el autogol. El arbitraje un desastre, no se si el partido cambiaba. En lo futbolístico, Colo Colo mejoró, pero no es lo real“, enfatizó el ex futbolista, quien reiteró que “ahí veremos la real capacidad de Colo Colo, porque a nivel local se agranda y se hace notar, más aún que le gana a un equipo que anda mal en el torneo”, afirmó.

Finalmente, se refirió a las supuestas condicionantes de Gustavo Quinteros y la opción de poder renovar en los albos, con una cláusula de cinco años. El Coca lo catalogó como “una locura. El proceso está casi listo, no diré finalizado, pero sí casi listo. En pedir no hay engaño y creo que la tiró por eso, no la creo y Colo Colo no va a aceptar eso”, cerró Mendoza.