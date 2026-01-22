Lucas Cepeda volvió a aparecer públicamente tras el cierre de la gira de Colo Colo por Uruguay, y lo hizo con cautela absoluta frente a los rumores sobre su futuro. El extremo arribó al país junto al plantel durante la jornada, en medio de un fuerte interés desde España que podría resolverse en las próximas horas.

A la salida del aeropuerto, el jugador fue abordado por la prensa, que de inmediato le consultó por la supuesta oferta del Elche y una posible transferencia. Cepeda, sin embargo, optó por la prudencia y marcó distancia de cualquier especulación.

Lucas Cepeda habla sobre rumores de su salida de Colo Colo (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

“No voy a hablar nada, si no hay nada oficial del club, no hay nada“, lanzó de forma directa ante los micrófonos, dejando en claro que hasta ahora no ha recibido confirmación formal sobre una eventual salida al fútbol europeo.

¿Las últimas horas de Lucas Cepeda en Colo Colo?

También fue consultado por su ausencia en el amistoso frente a Peñarol, situación que generó comentarios en redes sociales durante la previa del partido. Ante eso, el atacante respondió sin rodeos: “estaba enfermo de la guata (estómago)“, descartando cualquier relación con temas contractuales.

Mientras caminaba entre la prensa, remarcó que: “Aún sigo en Colo Colo, entonces no he sabido nada. Estoy en Colo Colo, en el más grande todavía”.

De todos modos, la situación podría tener novedades en breve. Durante esta jornada está programada una reunión de directorio en Blanco y Negro, donde podría definirse finalmente si Colo Colo acepta o no la propuesta por el jugador, cuyo futuro sigue siendo una de las grandes incógnitas del mercado albo.

