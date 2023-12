Colo Colo está a menos de dos semanas de volver a los entrenamientos pensando en lo que será la temporada 2024, la cual estará cargada de desafíos en el ámbito nacional e internacional para el vigente campeón de la Copa Chile.

Uno de los temas que tendrá que resolver es la continuidad de Darío Lezcano, delantero paraguayo quien aún tiene un año más de contrato, pero se le buscará una salida amigable tras no haber estado a la altura ni ser considerado por Gustavo Quinteros.

“Yo hablé con Darío, estaba con él, compartí con él. No hay explicación, no sé qué hubo, qué pasó. Quizás hubo un roce con el entrenador y lo dejó congelado”, avisó la gloria del fútbol paraguayo, Hugo Brizuela, en diálogo con Futuro FC de Radio Futuro.

Darío Lezcano tiene un pronóstico incierto en Colo Colo. | Foto: Photosport

El ex jugador asegura que a Lezcano “Le tenía mucha fe, en la selección paraguaya hizo goles, jugó mucho tiempo en Europa y últimamente estuvo en México. A veces pasa cuando se cruza un entrenador y te congela”, añadió.

Brizuela destapa la olla con el fallido traspaso del delantero paraguayo al Emelec de Ecuador: “Él respetó su contrato, pero también estaba la posibilidad de llevarlo a Emelec, teníamos la posibilidad y al final el entrenador dijo que no. No entiendo qué fue lo que pasó ahí y no le dio minutos, no lo hizo jugar ni lo dejó salir. Teníamos todo listo para llevarlo a Emelec”, aportó.

¿Su futuro en el Cacique? Aún es de pronóstico reservado, pero Brizuela avisa que podrían reactivarse los intereses ante la consulta de Dante Poli: “Esto fue a mitad de año. Estamos viendo con mi hermano Eliezer… lo estamos viendo. Vamos a ver qué pasa”, remató.

El 2023 de Darío Lezcano en COlo COlo

Darío Lezcano disputó 13 partidos este 2023 con Colo Colo considerando Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Marcó 4 goles en 390 minutos y registra un buen promedio considerando minutos jugados.