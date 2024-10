Además, el reconocido comunicador de TNT Sports golpeó la mesa sobre la decisión de la ANFP de no dejar jugar a Palacios ante La Calera.

Gonzalo Fouillioux le cae con todo a Carlos Palacios por el stream con Arturo Vidal: "No puedes aparecer con el principal hater de Ricardo Gareca"

Tras su bullada salida de la Selección Chilena a tan sólo días del partido ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista Carlos Palacios volvió a hacer noticia tras reaparecer en plena transmisión de Arturo Vidal en la plataforma de Kick.

Tanto el King como La Joya aprovecharon su rato libre en el hotel de concentración de Colo Colo en Viña del Mar para ver en vivo el duelo entre la Roja y la Tricolor.

Lo cierto es que el jugador de 24 años casi ni miró el encuentro y pasó la mayoría del tiempo pegado a su celular.

Gonzalo Fouillioux critica duramente a la Joya Palacios por aparecer junto a Arturo Vidal

Esta polémica decisión de Palacios de aparecer en medio de la gran cantidad de críticas del medio nacional generó el malestar del periodista Gonzalo Fouillioux en el programa de Youtube llamado Balong Radio.

“Lo del stream no lo entiendo. Hay que tener cuidado porque si te bajaste de la Selección Chilena, no puedes aparecer con el principal hater de Gareca en este momento al lado, hay que cuidarse un poquito”, indicó el comunicador.

“Si te bajaste no te expongas, sobre todo con Vidal que está enfrentadísimo con Gareca. Por último, por Gareca que no te salió a reventar y fue políticamente correcto”, añadió.

Gonzalo Fouillioux y la ausencia de Carlos Palacios ante Unión La Calera

Pero no sólo del stream habló el comentarista que también aparece TNT Sports, puesto que además tuvo palabras para la polémica decisión de la ANFP y Pablo Milad de no dejar jugar a Palacios ante Unión La Calera.

“Si uno escucha las declaraciones oficiales no pareciera que fuera una renuncia unilateral, entonces a mí me llama la atención. Algo le debe haber molestado en la selección cuando se sacó la foto con los compañeros de Colo Colo, pero yo no creo que es una renuncia unilateral”, aseveró.

“Toda la exposición pública que tuvo el jugador fue lo que debe haber picado a la ANFP, porque es como se están riendo entonces dicen lo vamos a cagar de vuelta”, concluyó Fouillioux