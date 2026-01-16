El entrenador Gustavo Quinteros que hoy es el estratega de Independiente de Avellaneda, en las últimas horas conversó con TNT Sports y habló de diversos temas sobre su presente en el fútbol argentino y también de la actualidad de Colo Colo.

Sobre este mismo tema, el estratega fue consultado por lo que fue la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central en este mercado, en la que se mostró feliz por este paso a su carrera y reconoció que en Independiente también buscaron su fichaje.



“Muy bueno, nosotros en un momento estuvimos interesados en él (Vicente Pizarro) también”, parte señalando Quinteros.

Siguiendo en esta línea, el entrenador explicó que el interés fue real por el ‘Vicho’, pero se hizo todo más complejo ya que en Independiente no estaban las condiciones ecónomicas para poder ejercer una compra por él, lo que complicó todo.

Quinteros reconoció su interés por Pizarro | Foto: Photosport

“En ese momento todavía no se había vendido ningún volante y después llegó otro volante. Independiente en este momento va a incorporar ahora jugadores a préstamo, entonces como al Vicho había que comprarlo, era más complicada la situación”, remarca.

Quinteros feliz por el momento de Pizarro

Finalmente, Quinteros mostró su gran felicidad por lo que es el momento de Vicente Pizarro, de quien confía que pueda mostrar su gran nivel futbolístico en Argentina y también hace enfásis en lo que es el crecimiento que vio del jugador desde Colo Colo.

“Ha crecido muchísimo, nosotros cuando empezó en las inferiores, jugaba mucho pivot, volante central, distribuyendo el balón, después le agregó llegada al area, jugó como interior, fue creciendo, empezó a jugar más de interior, ha crecido y le agregado a sus condiciones de que se adapte a cualquier esquema de juego. Ojalá le vaya muy bien, es un chico muy humilde desde el trabajo, profesional y educado”, cerró.

En Síntesis