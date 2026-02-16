Rosario Central superó por 2-0 el día de ayer a Barracas Central por la quinta jornada del Torneo de Apertura. El equipo de Vicente Pizarro alcanzó la cuarta posición del grupo B con 8 puntos.

El “Vicho” realizó un gran partido en su sexto partido con la camiseta de los “Canallas” en donde ha disputado exactamente todos los minutos posibles desde su arribo hacia a Argentina, siendo un total de 540′ tantos.

El ex Colo Colo se llenó de elogios tras su gran partido, en donde varios hinchas rosarinos ya lo catalogan como un pilar fundamental en el mediocampo.

Pizarro acumula una asistencia desde su llegada al equipo comandado por Ángel Di María, y con apenas 6 partidos jugados, ya se ganó a los Canallas.

“El mejor jugador del fútbol argentino”, comentan algunos fanáticos, sorprendidos por el nivel del seleccionado nacional.

El “Mini Kaiser” vive uno de sus mejores momentos en su carrera, por lo que sigue trabajando para también poder convertirse en un pilar de La Roja.

¿Qué viene para Pizarro?

Los dirigidos por Jorge Almirón, deberán recibir a Talleres de Córdoba el viernes 20 de febrero a las 22:15 horas, por la séptima fecha del fútbol argentino. Duelo de chilenos habrá en el encuentro, ya que el conjunto visitante contará con Ulises Ortegoza, Matías Catalán y Bruno Barticciotto, este último quien lamentablemente salió lesionado a los 17′ minutos en su último partido.

