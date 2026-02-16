Luego del triunfo por 2-0 de Rosario Central sobre Barracas Central en la quinta fecha del Torneo de Apertura, Vicente Pizarro tuvo un mano a mano con ESPN en donde llenó de críticas al torneo chileno.

“En Chile van la mitad de los partidos que llevamos acá. Creo que la diferencia va en eso, en la competencia, que te hace crecer día a día, por lo que hay que estar preparados“, declaró el Vicho sobre la disparidad del fútbol argentino con el de Chile.

El día de ayer se acaba de cerrar la fecha 3 de la Liga de Primera, mientras que el jueves 19 de febrero, se dará inicio a la jornada 6 del Torneo de Apertura.

Por lo que lo declarado por el ex Colo Colo no es una mentira, ya que los únicos equipos que han jugado al menos 5 partidos en el año, son Universidad Católica y Coquimbo Unido si le sumamos la Supercopa.

El formado en el Cacique también habló sobre la comodidad que ha tenido durante su estadía en Argentina. “Me he sentido muy cómodo y es hermoso poder jugar acá de local. Te da esa sensación que la cancha te lleva hacia delante e ir a buscar el partido. Creo que como equipo se notó eso”.

Vicente Pizarro tuvo un gran paso por Colo Colo

El hijo del campeón de Libertadores, Jaime Pizarro, vive una temporada de ensueño tras llenarse de elogios por la hinchada canalla. Por lo que actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Qué viene para Pizarro?

El equipo dirigido por Jorge Almirón, deberá recibir a Talleres de Córdoba el viernes 20 de febrero a las 22:15 horas, por la sexta fecha del fútbol argentino.

