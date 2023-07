Gustavo Quinteros salió a la palestra anoche en el reportaje de Informe Especial, ya que quedó en claro que algo había con Fernando Felicevich. La mano derecha del empresario, Daniel Behar, reconoció que él fue el que cerró la contratación del actual técnico de Colo Colo en su retorno al fútbol chileno.

A horas del partido ante el América Mineiro en Brasil, Quinteros contó toda la verdad y ratifica la firme sobre la situación con la cabeza de la empresa Vibra Fútbol.

“Cuando vine a Colo Colo, a mi me llamó directamente Marcelo Espina. Necesitaba a una persona de una agencia, alguien que pudiera hacerme los papeles. Yo no tenía en ese momento alguien que me representara en chile directamente. Entonces, con Daniel Behar que trabaja con Felicevich hicimos todo“, empezó diciendo Quinteros.

Gustavo Quinteros reconoció su lazo con Fernando Felicevich en Colo Colo (Photosport)

Además, Quinteros fue tajante en decir que “tengo una excelente relación con Daniel, con Felicevich y no puedo decir nada más”. En sus palabras, el DT del Cacique fue tajante en reconocer que su vínculo con FF es de 2020 en adelante.

“Sólo tengo relación desde que llegué a Chile a Colo Colo, porque cuando llegué a Católica había traído a una persona de Argentina que había hablado directamente con el Tati Buljubasich”, agregó el DT del popular.

Para cerrar el tema, Quinteros luego que salieron a la vista esos WhatsApp indicó que ” no quiero decir más, no me quiero meter en esas cosas porque no sé nada más. Y no tengo ningún interés en seguir opinando. Sólo digo lo que sé y no puedo agregar más“.