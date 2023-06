Marcelo Espina sabe totalmente que lo de Colo Colo hoy en la Libertadores fue un fracaso. El ex capitán albo y también ex gerente deportivo del Cacique vivió todas las sensaciones en el Monumental. Tras el empate sin goles ante Pereira, el equipo dijo adiós al certamen más importante de América.

El Calamar fue tajante al decir que el equipo no consiguió lo pretendido y que le pasó la cuenta que el plantel perdiera jugadores claves como Gabriel Suazo, Gabriel Costa, Juan Martín Lucero, entre otros.

“Colo Colo se despotenció mucho respecto al año pasado con 5 titulares menores y Gustavo Quinteros pagó caro que se le despotenciara mucho el plantel. El equipo carece de gol”, dijo Espina en la Radio Cooperativa.

Colo Colo se queda sin jugar la Copa Libertadores y queda eliminado ante Deportivo Pereira (Photosport)

Espina siente que el gran talón de Aquiles de Colo Colo en esta edición de la Libertadores fue que dejó ir a varios hombres clave del equipo.

“El objetivo no se consigue y si fuera por tarjetas, como en el boxeo, Colo Colo hizo más méritos para ganar este partido. Hoy, no fue un equipo arrollador, que ahogó al rival y que dejara a su rival sin respuestas. El déficit es el tema del gol, de no poder convertir”, agregó Espina.

Espina recalcó que el no tener hombres de gol fue clave además para quedar fuera de la Libertadores. “El gran deficit es el tema de convertir, pero si no logra anotar la exigencia pasa a otro lugar y pasa lo que no pudo pasar de fase (…) El tema a resolver es de mitad hacia arriba y a Quinteros las incorporaciones no le dieron resultado, porque la mayoría de los delanteros no juegan y eso se nota”, remató.