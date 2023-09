Óscar Opazo asomaba en la previa como integrante del equipo titular de Colo Colo para el partido ante Cobresal en el estadio Monumental. Finalmente, el Torta fue al banco de suplentes y Bruno Gutiérrez ocupó la plaza de lateral derecho

Gustavo Quinteros explicó que el ex Racing Club se resintió a pocos días del compromiso. “Estaba para jugar, entrenó bien, pero hace dos días sintió una pequeña molestia en el lugar. Tiene una lesión que se inflama de vez en cuando y siente molestia”.

Tras estas molestias de parte del oriundo de Concón, el estratega tomó una determinación. “Tuve que decidir, porque entrenó él y entrenó Bruno también. Tuve que decidir si lo ponía de entrada o lo dejaba por si necesitábamos un lateral que pase más, que desdoble más y ataque más”.

Quinteros valoró que el jugador no arriesgara su físico en el compromiso que vencieron a los Mineros por 6-0 en el estadio Monumental. “Menos mal que no lo arriesgamos, no necesitamos esa característica hoy”.

Óscar Opazo sufrió molestias físicas en la previa al partido de Colo Colo ante Cobresal (Foto: Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo deberá dar rápidamente vuelta la página de su goleada ante Cobresal, ya que aparece en el horizonte Universidad Católica por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023. El compromiso se jugará el domingo 1 de octubre a las 15:00 en el estadio Monumental.

No obstante, los Albos antes de aquello tendrán un importante desafío ante Cobreloa el miércoles 27 de septiembre a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama por la semifinal ida de Copa Chile.