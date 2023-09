Óscar Opazo estaba considerado como titular en el empate 1-1 de Colo Coloante Deportes Copiapó en el estadio Monumental. El Torta a media hora del inicio del partido sufrió molestias físicas en los trabajos de precompetencia, por lo que Gustavo Quinteros tuvo que alinear a César Fuentes como lateral derecho estelar.

El ex Racing Club viene de recuperarse de un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Daniel Arrieta informó sobre la magnitud de las molestias del profesional de 32 años.

“Pude confirmar que no es grave lo que tuvo el Torta Opazo. Más que resentirse de la lesión, en buen chileno -o como dicen los deportistas- se apretó en esa zona donde él tiene esta molestia. Por eso se hizo exámenes, finalmente arrojan que solamente tiene una inflamación en la cicatriz”, reportó en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

El comunicador reporta que el futbolista debería estar en el próximo partido. “Lo que me comentan es que no es que el desgarro se haya expandido, que se haya roto otra vez esa cicatriz, sino que es más que nada una inflamación. No es grave, debería estar para el partido frente a Cobresal, pero esto igual quiero manejarlo con bastante cautela, porque sabemos que el Torta Opazo ya viene arrastrando estos problemas musculares en el último tiempo. Vamos a ver si es o no arriesgado”.

Óscar Opazo tiene una inflamación en la cicatriz del desgarro que sufrió (Foto: Photosport)

Arrieta enfatiza en que Opazo no jugó ante Copiapó para no arriesgar una lesión de mayor cuidado. “Para ese partido todavía quedan ocho días. Podría recuperarse si es que no es un desgarro. Es una inflamación y ayer solamente no jugó por precaución y obviamente para que la cicatriz no se abriera más”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Cobresal?

Colo Colo recibirá a Cobresal en el estadio Monumental el próximo sábado 24 de septiembre a las 19:00 en el estadio Monumental por la jornada 24 del Campeonato Nacional 2023.