Colo Colo venció 6-0 a Cobresal y se vuelve a meter de lleno en la pelea por el título, es la sensación que queda después de la actuación del equipo que dirige Gustavo Quinteros.

El periodista Rodrigo Herrera analiza junto a Bolavip lo que fue esta victoria y no tiene dudas en asegurar que este partido de los albos donde le pasó por arriba a los mineros, fue el mejor del año.

“Lo resuelve con categoría mostrando cualidades que no ha podido sostener con regularidad y hoy le sonó la flauta, en media hora una tarea que parecía compleja, lo resolvió bien”, afirma.

Igualmente pone paños fríos asegurando que “esto no garantiza nada, ahora depende Colo Colo de que se caiga Cobresal y el pecado de la irregularidad no lo logra sanear con lo ocurrido esta tarde, que para mí, es el mejor partido del año”.

Herrera aplaude el partido de Damián Pizarro

Herrera es categórico si es que no le alcanza al Cacique. “Si no es campeón no es por falta de plantel, es por falta de contundencia y de rendimiento”, dispara.

Para el final, el periodista se rinde ante la actuación de Damián Pizarro. “Pizarro habilitando y convirtiendo fue un jugador fundamental, es el verdadero 9 que tiene Colo Colo”, cerró.

¿Cómo quedó Colo Colo en la Tabla de Posiciones tras su triunfo ante Cobresal?

El Cacique consiguió una goleada Monumental que lo dejó en el tercer lugar con 39 unidades, a uno del segundo Huachipato que tiene 40 y siete del cuadro Minero que lidera con 46. Los Albos tienen un partido menos ante Magallanes por lo que podrían seguir acercándose. Además de ese encuentro, tendrán seis compromisos más antes de que finalice la competición.