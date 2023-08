Colo Colo piensa en lo que será su compromiso por Copa Chile ante Palestino, en la que de igual forma pone el ojo en lo que es la situación de uno de sus grandes jugadores, Damián Pizarro, quien podría partir del ‘Cacique’.

En esta jornada, el entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros habló sobre el montón de rumores que se han instaurado sobre la situación del atacante del ‘Popular’, en la que puso paños fríos a este caso.

“No hay ninguna oferta concreta por Pizarro. Yo entiendo que se digan cosas, pero no hay que tomar todo lo que se dice como si fuera algo real o verdadero, hoy no hay ninguna oferta oficial por Pizarro”, partió señalando Quinteros.

En esa línea, el DT indicó que todo lo que ha salido por Pizarro son rumores “son todos rumores y posibilidades que uno piensa que puede salir, pero no hay. En el momento que esté (la oferta) ahí empezaremos a tomar decisiones y a ver que jugador está en ese momento con más posibilidades de jugar y reemplazarlo de la mejor manera”.

El tema de Pizarro es el principal en Colo Colo hoy en día | Foto: Photosport

Poniéndose en un caso hipotético ante una posible salida de Pizarro, el entrenador de Colo Colo avisó que no pondría trabajas ante una seductora oferta que pueda ser importante para el equipo y para el futuro del jugador.

“Yo creo que, si hay una oferta irrechazable para el club y para él, yo estoy de acuerdo, porque yo no soy quien cortarle la posibilidad a un jugador a que pase a ganar mucho dinero, de que juegue en Europa. Yo puedo dar mi opinión, siempre es preferible que el jugador se vaya a final de temporada”, declaró ante los medios.

Finalmente, Quinteros mostró toda su felicidad por la gran irrupción de Damián Pizarro dentro del fútbol chileno, en la que lo pone orgulloso que desde temprana edad ya comience a ser buscado desde el fútbol europeo.

“A mí me pondría muy contento que pueda haber una venta a Europa de un jugador que me tocó hacer debutar a mí, que lo llevamos a primera y lo preparamos. Sería fantástico, ojalá suceda y ojalá en diciembre, ojalá lo podamos tener hasta diciembre y todo el torneo, para que nos pueda dar todo lo que él le da al equipo”, cerró.