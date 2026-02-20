Lucas Cepeda sumó su segunda titularidad consecutiva en el Elche y ya lleva tres participaciones con el conjunto ilicitano que vive un momento complicado en la tabla de posiciones de La Liga.

Este viernes el elenco de la Comunidad Valenciana visitó al duro Athletic Club en Bilbao con la obligación de sumar puntos y salir de los puestos cercanos a la zona de descenso.

En San Mamés, el exColo Colo tuvo una destacada participación en la ofensiva del Elche. Cargado por derecha, el nacido en Valparaíso compartió ataque con Álvaro Rodríguez y André Silva, autor del transitorio empate 1-1 mediante lanzamiento penal.

ELCHE, SPAIN – FEBRUARY 13: Lucas Cepeda of Elche CF moves forward during the LaLiga EA Sports match between Elche CF and CA Osasuna at Estadio Manuel Martinez Valero on February 13, 2026 in Elche, Spain. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Sin embargo el puntero se ganó una insólita amonestación al filo del primer tiempo, cuando el chileno definió dentro del área con un ‘sombrerito’ sin haber prestado atención al silbato del juez quien anuló la jugada por posición fuera de juego.

La acción le costó inmediatamente la tarjeta amarilla a Cepeda quien acusó que no había escuchado la decisión del referee. “¡No escuché!”, le reclamó el exwanderino quien no se salvó de la amonestación.

La amonestación de Lucas Cepeda en Elche