Desde su llegada desde Colo Colo al Elche CF, pese a tener pocos minutos en el club, el delantero chileno Lucas Cepeda ha llamado la atención en España gracias a su gran rendimiento.

Su capacidad para combinar trabajo defensivo, llegada al área y buen remate a media distancia lo ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Eder Sarabia.

En el último encuentro contra Osasuna, que terminó 0-0, el oriundo de Placilla estuvo en cancha durante 80 minutos y se convirtió en uno de los jugadores que más peligro generó en el área rival.

El futbolista chileno se sigue llenando de elogios en su paso por España | FOTO: Clive Brunskill/Getty Images

Su desempeño ha despertado elogios tanto dentro como fuera del clib, confirmando que su adaptación al fútbol español está siendo positiva.

Lucas Cepeda fue elogiado por Álvaro Rodríguez en España

Uno de sus compañeros, Álvaro Rodríguez, delantero hispano-uruguayo que compartió vestuario con Vinicius Jr. y Rodrygo en el primer equipo del Real Madrid, destacó la calidad del seleccionado chileno en una conversación con el medio Información.

“Lucas (Cepeda) ya demostró el otro día que es un jugadorazo”, afirmó Rodríguez, resaltando su actuación reciente y la proyección que puede tener el futbolista de 23 años en Europa.

Ahora, la expectativa se centra en el próximo duelo del Elche CF, cuando visiten al Athletic Club de Bilbao, donde se verá si Cepeda será titular o deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

En síntesis…

Lucas Cepeda continúa destacando en el Elche CF pese a sus pocos minutos en el club, demostrando su capacidad ofensiva y defensiva en La Liga española. Sus actuaciones recientes, elogiadas incluso por excompañeros de Vinicius y Rodrygo, aumentan la expectativa sobre su proyección en Europa.