El hincha chileno vuelve a mirar hacia Europa. Cada vez que un futbolista nacional tiene acción en las grandes ligas, la expectativa crece, sobre todo cuando se trata de un nombre que comienza a abrirse espacio y ganar protagonismo fuera del país.

En ese contexto, el partido entre Athletic Club y Elche CF, programado para este viernes 20 de febrero, genera especial atención en Chile. El duelo podría significar un nuevo paso en la consolidación de Lucas Cepeda, quien busca sumar minutos y afianzarse en el fútbol español bajo la conducción de Eder Sarabia.

El compromiso corresponde a la jornada 25 de La Liga, campeonato que entra en una fase decisiva de la temporada, donde cada punto comienza a pesar tanto en la pelea por los puestos europeos como en la lucha por evitar el descenso.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Athletic Club vs. Elche?

El partido entre Athletic Club y Elche CF se disputará este viernes 20 de febrero, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el estadio San Mamés de Bilbao.

Habrá que esperar para saber si Cepeda será de la partida o esperará su oportunidad en el banco de suplentes | FOTO: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido entre Athletic Club vs. Elche CF?

El encuentro se podrá seguir a través de la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney +.