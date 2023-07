Colo Colo ya tiene listo a uno de sus refuerzos y Óscar Opazo vuelve a jugar en el Cacique tras su fatídico paso en Racing de Avellaneda. La directiva de Blanco y Negro pretende mandar a préstamo a uno de los jugadores que tuvo más chances en el equipo: Jeyson Rojas.

El lateral derecho fue uno de los futbolistas que constantemente fue utilizado por Gustavo Quinteros, pero Rojas no pudo levantar su fútbol y no rindió en esa posición como se esperaba. Tanto así que el técnico albo decidió cambiar el esquema a tres hombres en el fondo para no pasar más zozobras en ese sector.

Además, Rojas empezó a perder terreno cuando le dio la chance a César Fuentes para que fuera marcador de punta derecho, pese a que su formación siempre fue como volante. El lateral albo tendrá que ir a buscar oportunidades fuera de Macul.

Jeyson Rojas tendría un boleto de salida en Colo Colo tras la llegada de Óscar Opazo (Photosport)

Una de las señales para Rojas es que a principios de temporada, Blanco y Negro extendió el contrato a Bruno Gutiérrez hasta fines de 2026. Por ello, el lateral tiene la puerta abierta para buscar algún préstamo y ya hay tres clubes que consultaron por la situación del jugador.

Según información que tiene Bolavip Chile, Curicó Unido, Audax Italiano y Cobresal consultaron sobre la situación del futbolista. Los dos primeros equipos están atentos a lo que ocurre con Rojas, mientras que desde El Salvador preguntaron, aunque la situación se ha ido diluyendo tras el retorno de Marcelo Filla a la institución, luego de su paso por Magallanes.

Rojas pierde terreno en Colo Colo sobre todo que el club apenas jugará Sudamericana y en ese torneo más el Campeonato Nacional, Opazo será titular indiscutido. La única chance es que esté en la Copa Chile, aunque Quinteros dejó en claro que siempre que pueda usará un equipo titular.