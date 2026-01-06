En las últimas horas, se dio a conocer el nombre del equipo, que estaría interesado en llevarse al futbolista Lucas Cepeda de Colo Colo a Europa, confirmándose que es de La Liga de España.

Según información del periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, este club es el Deportivo Alavés, quienes estarían siguiendo al atacante de 23 años, que es uno de los grandes activos del Cacique.

En medio de aquello, el periodista español Dani Méndez de la cadena Movistar Plus conversó con Radio ADN sobre este rumor de mercado, quien confirmó que el equipo vasco está en la búsqueda de un volante zurdo.

“Es una información que ha llegado sobre todo desde América, posibilidad que puede encajar. Deportivo Alavés en estos momentos se encuentra en una posición baja de la tabla, con necesidad de reforzar algunas de las posiciones”, comenzó diciendo.

“Es verdad que están abiertos a reforzar y mejorar la plantilla en otras posiciones, como por ejemplo la que ocupa Lucas Cepeda, volante izquierdo que pueda tener sobe todo minutos de calidad por ese costado. Todo ello es cierto”, afirmó.

Lucas Cepeda también es seleccionado chileno. (Foto: Ruano Carneiro/Getty Images)

El gran problema que hay por Lucas Cepeda

Eso sí, el comunicador puso sobre la mesa un gran problema, que es lo económico, pues el elenco de Mendizzorotza no podría desembolsar los seis millones de euros que estaría pidiendo Colo Colo.

“Pero también es verdad que viendo las informaciones que están llegando, y sobre todo la cantidad que Deportivo Alavés tendría que depositar por Lucas Cepeda, en torno a seis millones de euros, me parece que es una cantidad que en estos momentos Deportivo Alavés no puede pagar. Entonces, se tendrían que buscar otras formas de pago, otra forma de negociación”, expuso Méndez.

En síntesis