Este sábado 20 de septiembre en medio de las Fiestas Patrias de Chile, Alexis Sánchez volvió a poner en alto el nombre de nuestro país en La Liga de España, ya que se reencontró con el gol en la visita del Sevilla al Deportivo Alavés.

El Niño Maravilla anotó su primer tanto por la camiseta del cuadro andaluz, para poner el 2-1 en el marcador en el Estadio Mendizorrotza.

La conquista del chileno llegó a los 67 minutos tras concetar un centro rasante de José Ángel Carmona.

El tocopillano era suplente en este encuentro, pero el entrenador Matías Almeyda debió enviarlo a la cancha a los 14 minutos del primer tiempo por la lesión de Alfon González.

Por su parte el otro chileno del Sevilla, el lateral izquierdo Gabriel Suazo, fue de la partida con un destacado desempeño en el País Vasco.

Mira el VIDEO del gol a continuación: