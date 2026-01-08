El mercado de fichajes siempre instala expectativas en el fútbol chileno, especialmente cuando grandes figuras de Colo Colo comienzan a sonar como posibles ventas al extranjero.

En ese escenario, el nombre de Lucas Cepeda apareció en el radar mediático tras versiones que lo vinculaban con varios clubes europeos de cara a la temporada 2026.

El ex Santiago Wanderers ha sido seguido con atención por su proyección y regularidad en el Cacique, lo que generó ilusión entre los hinchas respecto a un eventual salto al exterior. Sin embargo, desde Europa optaron por poner paños fríos y aclarar de manera categórica la situación del jugador de 23 años.

El buen nivel de Lucas Cepeda lo hace como un jugador exportable | FOTO: Diego Martin/Photosport

Deportivo Alavés descarta el fichaje de Lucas Cepeda

Fue desde España donde llegó la respuesta más clara. Sergio Fernández, miembro de la secretaría técnica del Deportivo Alavés, se refirió directamente a Cepeda.

En conversación con La Tercera, el directivo del conjunto vasco fue enfático respecto a la situación del chileno y negó que exista una gestión en curso por su fichaje. “No hemos hecho oferta alguna por el chileno Lucas Cepeda”, aseguró Fernández.

Además, aclaró que si bien el nombre del futbolista no les resulta desconocido, hoy no figura dentro de las prioridades del club en este mercado. “Es un jugador que sí conocemos, pero en este momento no es uno de nuestros objetivos de mercado. Tampoco lo estamos siguiendo en la actualidad”, sentenció.

De esta manera, el futuro inmediato del seleccionado chileno sigue ligado al Popular, mientras desde el extranjero descartan, al menos por ahora, cualquier movimiento formal por el atacante albo.

En sintesis…