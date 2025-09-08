El delantero nacional, Lucas Cepeda sin duda que se ha consolidado como una gran figura dentro de Colo Colo y también, es uno de los grandes jugadores del fútbol chileno.

La gran irrupción que ha tenido el ex Santiago Wanderers sin duda que ha maravillado a muchos, en la que su gran nivel en el ‘Cacique’ y también en la Selección Chilena, ha llamado la atención de muchos en poder ficharlo.

En este último mercado de pases del fútbol europeo, en Colo Colo tenían muy claro de que era muy díficil poder retener a Cepeda ante una posible oferta en esta ventana de trasnferencias, en la que hubo muchos sondeos, pero pocos acercamientos.

A días de lo que era el cierre del mercado de pases en las grandes competencias europeas, un sorpresivo equipo tocó la puerta de Colo Colo para lograr el fichaje de Lucas Cepeda, el cuál estuvo muy cerca de concretarse, pero no se terminó realizando por pequeños detalles.

Cepeda no pudo cumplir su sueño de partir | Foto: Photosport

El Alavés de España estuvo a un paso de Cepeda

Así lo informó hace unos días el periodista Gonzalo Fouillioux en el programa ‘Balong Radio’, quien indicó que el Alavés de la primera división de España estuvo muy cerca de fichar a Lucas Cepeda.

Su fichaje no se habría concretado debido a que el club español no habría llegado a un acuerdo con Colo Colo, situación que sin duda molestó al jugador nacional, quien tenía como gran objetivo partir al extranjero en este mercado.

Luego del cierre del mercado, Cepeda posteó en sus historias de Instagram este crudo y reconocido mensaje: “Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final”.

A pesar del gran nivel que ha mostrado en esta temporada, Cepeda no ha podido dar el anhelado salto que tanto espera de partir al fútbol europeo, el cuál espera concretar en el próximo mercado.