Colo Colo sigue en la búsqueda incesante de encontrar el entrenador que haga olvidar rápidamente la salida de Gustavo Quinteros, a quien no se le renovó su contrato por decisión de los accionistas de Blanco y Negro.

Fue precisamente Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria que maneja los hilos del club, que este jueves salió al paso para hablar de este tema y le entregó una mala noticia a los hinchas del Cacique.

“Este periodo no ha sido muy cómodo para trabajar, por las vacaciones. Se está conversando, pero no hay nombres por el momento. Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año“, declaró a la salida de la Casa Alba a los diversos medios de comunicación.

HÉCTOR TITO TAPIA HABLA FUERTE Y CLARO SOBRE DIRIGIR A COLO COLO

Varios históricos han sido nombrados como posibles sucesores de Quinteros en este difícil momento, pero el nombre que más se repite es de Héctor Tito Tapia, que salió al paso de estos rumores en una conversación con Radio Futuro.

“Por decisión personal yo tomé la decisión de no volver a dirigir hasta que logre ya dejar al 100% solucionados mis temas personales”, manifestó el entrenador de 46 años.

Tapia dejó un grato recuerdo en su paso por el Monumental | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Además, el ex goleador albo agregó que “hoy día estamos con una decisión personal con mi familia para irnos a vivir a Estados Unidos y al momento que logre dejar todo eso definido (volveré), que ya estamos en tierra derecha, en los últimos trámites”.

“Solucionando eso ya estar (disponible), es lo que me gusta, me gusta el fútbol, me gusta dirigir, así que ahí (después de) eso retomaríamos el tema de volver a trabajar en el fútbol. Pero en este momento estamos en otro paso”, cerró Tapia.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO CLUB DE HÉCTOR TAPIA Y CÓMO LE FUE?

El último equipo que dirigió Héctor Tito Tapia fue Coquimbo Unido, club en el cual estuvo hasta en enero de 2022 y no decidió renovar su contrato por motivos relacionados a la pandemia, por lo que se marchó por la puerta ancha tras dejarlos en Primera División.

Tapia al mando del cuadro de la Cuarta Región logró un 61% de rendimiento en 39 partidos disputados.