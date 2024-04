Tras la gira de la Selección Chilena por Europa, en los dos primeros partidos de La Roja bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, hubo un nombre que destacó en la goleada por 3-0 ante Albania y luego en la derrota por 3-2 contra Francia. Se trata de Darío Osorio, quien junto a otro delantero de Colo Colo son las grandes promesas del fútbol chileno.

Este último es Damián Pizarro, quien ya fue vendido al Udinese de Italia y partirá de forma definitiva en junio, luego de haber debutado en la temporada 2023, donde anotó siete goles.

Si bien en la actual campaña no ha convertido y perdió la titularidad, de todos es de los juveniles a destacar en el medio local y con mayor proyección para el futuro.

Un ex Universidad de Chile opina del atrevimiento que hubo en Colo Colo

Sobre aquello se refirió con BOLAVIP el técnico Hernán Caputto, quien dirigió a Ñublense, Universidad de Chile y las selecciones menores de La Roja.

“En Chile hay buena materia prima. Nos cuesta encontrar jugadores top, salen pocos, pero salen. Te estoy hablando de jugadores como Darío Osorio. Tiene condiciones diferentes y por eso ya fue vendido, al igual que Damián Pizarro”, indicó el exarquero.

Damián Pizarro fue una de las grandes apuestas de Gustavo Quinteros en Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

La defensa de Hernán Caputto a Gustavo Quinteros

Seguido, destacó a su colega Gustavo Quinteros, quien era el entrenador de Colo Colo cuando apostó por el joven Pizarro, quien por ese entonces solo tenía 17 años.

“Ese tipo de jugadores en Chile sí hay. Las diferencias está en qué oportunidades le dan en un equipo para que pueda desarrollarse. Nos guste Damián o no, si no hubiese sido por Gustavo Quinteros, Colo Colo no lo vendía“, destacó Caputto.

Cabe recordar que Quinteros estuvo en el cuadro popular entre 2020 y 2023. Su contrato no fue renovado en diciembre y actualmente dirige a Vélez Sarsfield de Argentina.