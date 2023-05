Tras su llegada de Venezuela, Aníbal Mosa atendió a los medios de comunicación y dio a conocer una llamativa propuesta de crear una comisión de ídolos que puedan asesorar a la gerencia deportiva de Colo Colo, la cual esté conformada por jugadores como: como Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes.

Luego de reunirse con los tres exfutbolistas trascendentales en la historia del Cacique, distintas opiniones han salido al paso: algunos a apoyar a Mosa y otros a criticar duramente.

Mosa sigue en la palestra por su llamativa propuesta en Colo Colo | FOTO: Photosport

En conversación con Bolavip Chile, el exdelantero albo, José Luis Álvarez, más conocido como Pelé, le habló fuerte y claro claro al dirigente de Blanco y Negro sobre esta idea.

“Mosa todavía está pensando en que puede llegar a Colo Colo. Yo voy más por la gente que necesita el Cacique, pero no vería malos ojos que fueran exfutbolistas profesionales y que han sido gente que le ha dado mucho al club, son los tres campeones. La verdad que los nombres de Barticciotto, Paredes y Caszely no me disgustan para nada”, aseveró.

“Cada uno sabe lo que tiene, pero él se está aprovechando de esa situación. Ahora, si yo quisiera hacer las cosas como él la haría calladito no más porque para poder salir adelante lo tiene que hacer con mucho criterio y tranquilito, pero obviamente va a salir a la luz pública porque es él”, sentenció.

Lo cierto es que esta supuesta comisión ha sido reprobada también por el Bloque Vial, sin embargo, cada vez toma más fuerza entre los hinchas del conjunto Popular.